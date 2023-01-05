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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيالو.. أروى تنتظر طرح أحدث أغانيها

المطربة أروى
المطربة أروى

تنتظر المطربة أروى، طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم هنيالو، حيث كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ولم تكشف عن موعد طرحها حتى الآن. 

أغنية هنيالو لـ المطربة اليمنية أروى، من من ألحان الموسيقار د. #طلال، كلمات: أحمد علوي، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

المطربة أروى 

أحدث أعمال المطربة أروى 

كان أحدث أعمال المطربة أروى، هي أغنية تحمل عنوان «قلبي»، وطرحتها في بداية العام الماضي 2022، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

إطلالة أروى 

نشرت الفنانة اليمنية أروى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت أروى بإطلالة شتوية نالت فيها إعجاب محبيها، وعلقت على الصورة قائلة: "يوم جميل، كيف يومكم اليوم؟".

وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020.

 

ترينج أروى 

وظهرت أروى؛ داخل منزلها بإطلالة مميزة خطفت بها قلوب متابعيها مرتدية ترينج أنيقا باللون الاخضر الفاتح وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

اروى المطربه اروي الفنانة اروى المطربة اليمنية أروى هنيالو أغنية هنيالو

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