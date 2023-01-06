الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن



نعاني أحيانًا من صداع مزمن وننسب الحالة في كثير من الأحيان إلى التوتر أو الأفكار الموروثة الأخرى. اكتشف بعض الناس أنه بعد تناول أطعمة معينة ، فإن الصداع يزداد سوءا بشكل ملحوظ.

تعد الجبنة بالمواد التي تم ربطها بمسببات الصداع والصداع النصفي هي التيرامين. التيرامين مركب موجود في الجبن المعمر. تزداد كمية التيرامين في الجبن مع مرور الوقت.

شوكولاتة

من المعروف أن الكافيين وبيتا فينيل إيثيلامين ، وكلاهما موجود في الشوكولاتة ، يسببان الصداع لدى بعض الأشخاص.

مخللات

يمكن أن تحتوي الأطعمة المخللة والمخمرة مثل الكيمتشي على كميات كبيرة من التيرامين ، مما قد يسبب الصداع.

قهوة

يمكن حدوث الصداع النصفي أو الصداع عن طريق استهلاك الكثير من الكافيين مثل القهوة القوية.

الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون الحلو والجريب فروت على مادة كيميائية تسمى الأوكتوبامين تسبب الصداع.