حبس شخص لاتهامه بسرقة شقة في البساتين

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لسرقتة شقة في منطقة البساتين.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته عدد 2 شاشة تلفزيون .

وإعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط عدد (3) شاشات تلفزيون أخرى .

كنا إعترف بسرقتهم من داخل عدد (3) شقق بذات العقار وبذات الأسلوب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات ، نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل المساكن بالبساتين بأسلوب "كسر الباب".