رئيس لجنة مكافحة كورونا: الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة الوحيد من الفيروسات

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا ، إنه عند ظهور أي فيروس جديد يأخذ فترة زمنية ولكن مع مرور الوقت الفيرس يضعف و لكن لن يختفي ولن تختفي الكورونا .



وأكد الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اخر النهار”، ان عند ظهور متحور جديد لفيروس الكورونا من بداية دلتا إلي المتحور اوميكرون أصبح المرض أضعف بكثير من السابق ويصيب الجهاز التنفسي العلوي في أغلب الحالات .

الحل الأمثل للوقاية من الكورونا وغيرها من الفيروسات



وأشار، إلي أن هناك التهابات الفيروسية مثل الكورونا وغيرها من الفيروسات تنشط في فترة تغير الفصول وفي فصل الشتاء ولكن عند اصابة أي شخص، عليه بالسوائل الدافئ و بدون أدوية التعب يأتي مع تكسير في الجسم و حرارة مرتفعة مع تكسير في الجسم و احتقان في الحلق مضيفا، أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة الوحيد في الوقت الحالي.