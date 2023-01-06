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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة الوحيد من الفيروسات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا ، إنه عند ظهور أي فيروس جديد يأخذ فترة زمنية ولكن مع مرور الوقت الفيرس يضعف و لكن لن يختفي ولن تختفي الكورونا .
 

وأكد الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامجاخر النهار”، ان عند ظهور متحور جديد لفيروس الكورونا من بداية دلتا إلي المتحور اوميكرون أصبح المرض أضعف بكثير من السابق ويصيب الجهاز التنفسي العلوي في أغلب الحالات .

الحل الأمثل للوقاية من الكورونا وغيرها من الفيروسات 
 

وأشار، إلي أن هناك التهابات الفيروسية مثل الكورونا وغيرها من الفيروسات تنشط في فترة تغير الفصول وفي فصل الشتاء ولكن عند اصابة أي شخص، عليه بالسوائل الدافئ  و بدون أدوية التعب يأتي مع تكسير في الجسم و حرارة مرتفعة مع تكسير في الجسم و احتقان في الحلق مضيفا، أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة الوحيد في الوقت الحالي.

الكورونا اوميكرون المتحور الجهاز التنفسي التهابات الفيروسية

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