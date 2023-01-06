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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس 27 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 27 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

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وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وأسفرت الحملة، بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو ابوريه حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 24 قضية إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 27 متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية.


كما أسفرت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ 2437 حكم قضائي متنوع وضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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