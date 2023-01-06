أهالي قرية أم دومة بسوهاج يشيدون بالتطور الكبير في عهد السيسي.. شاهد

قال أحمد عبد الرحمن - مزارع - أحد أهالي قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرة حياة كريمة، إن مجمع الخدمات الزراعية يقدم في البداية توعية عبر ندوات يحاضر فيها دكاترة للقيام بالإرشاد الزراعي، ويقدمون لنا الطرق الحديثة في الزراعة.

وأضاف خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز" أن الخدمات الجديدة خففت على المواطن، كنا نحتاج للسفر 50 كيلومترا لاستخراج أوراق أو الذهاب لمستشفى أو شهر عقاري أو سيارة إسعاف، إضافة لتنمية الطرق والبنية التحتية والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأوضح عبد الحميد أبو زيد، أفضل التطوير في أم دومة هو مجمع الخدمات الجماهيري، من سجل مدني وشهر عقاري، كما أن الغاز الطبيعي والصرف الصحي وفر علينا الكثير من المصروفات.

ويرى محمود أبو دومة أن تطوير القرية شمل المدارس ورصف الطرق وتبطين الترع، وأشاد بمجمع الخدمات والإسعاف وتطوير نقطة الشرطة، موضحا أن زيارة الرئيس هي أكبر تكريم للقرية.

