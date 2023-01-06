ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا.. وخام برنت قرب 79 دولارًا

ارتفع سعر برميل النفط عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة ليواصل مكاسبه عن الجلسة السابقة.

يأتي ذلك مدعومًا بآمال زيادة الطلب في الصين وبعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية في أعقاب عاصفة شتوية ضربت البلاد في نهاية العام الماضي.

سعر برميل النفط عالميًا اليوم

بحلول الساعة 07:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر مارس2023- بنحو 0.25%، إلى 78.89 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم فبراير 2023- بنسبة 0.35%، إلى 73.93 دولارًا للبرميل، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 5 يناير 2023، على ارتفاع بأكثر من 1%، مع صدور تقرير المخزون الأمريكي.

أوضاع سوق النفط

قالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تينغ: "عاد التفاؤل لأسواق النفط مع إعادة فتح الصين، والمزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز قطاع العقارات، هو العامل الصعودي الرئيس لسعر برميل النفط عالميًا، مما أدى إلى تحسين توقعات الطلب في العام القريب".

وأضافت أن تراجع الدولار الأمريكي أضاف أيضا زخما صعوديا لأسواق النفط"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

أعلنت الصين عن مزيد من تدابير الدعم الحكومية أمس الخميس، بما في ذلك إنشاء آلية تعديل ديناميكية لمعدلات الرهن العقاري لمشتري المنازل لأول مرة، في محاولة لتعزيز قطاع العقارات المثقل بالديون، والذي يمثل ربع اقتصاد البلاد.

قال مسؤولو النقل اليوم الجمعة إن إجمالي عدد رحلات الركاب عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والمياه والجوية خلال العام القمري الجديد القادم – يبدأ 22 يناير 2023- من المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار هذا العام، أي ضعف 1.05 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يبلغ متوسط ​​عدد رحلات الركاب اليومية المجدولة خلال موسم العطلات الذي يبدأ يوم السبت 73% من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.

أنهت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

مخزونات النفط الأمريكية

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، متراجعة بمقدار 1.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 396 ألف برميل.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 346 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 486 ألف برميل.

الطلب على النفط

مع ذلك، على أساس أسبوعي، كانت أسعار النفط في طريقها للانخفاض، مع انخفاض عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 7% عن الأسبوع السابق، إذ أثر القلق بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي في المعنويات التجارية.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا: "النفط يحاول الارتفاع لكن مخاوف الطلب تبقي المكاسب صغيرة".

وأضاف: "السعودية تخفض الأسعار، إذ يبدو أن توقعات الطلب على النفط الخام على المدى القصير لن تحصل على دعم كبير من إعادة فتح الصين القوية".

خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أسعار الخام العربي الخفيف الرائد الذي تبيعه إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021 وسط ضغوط عالمية تضرب النفط.