عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب سيف الجزيري .. أول صدمة لـ الزمالك من فيفا في 2023

شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك

كشف تقرير صحفي، تفاصيل حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر ضد نادي الزمالك، لصالح نادي الإفريقي التونسي.
 

وذكر موقع "فوت 24" التونسي، أن نادي الإفريقي التونسي، كسب نزاعه ضد نادي الزمالك، بشأن ضم اللاعب التونسي سيف الجزيري.


وأضاف الموقع، أن فيفا ألزم نادي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه مصري لصالح الإفريقي التونسي، بعد التأكد من أن سيف الجزيري، انضم إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب مقابل مبلغ مالي، وليس في صفقة انتقال حر.


وأشار الموقع، أن منحة التضامن هي نسبة 5 % من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد للاعب إلى الأندية التي مثلها اللاعب، قبل بلوغه سان الـ 23 عاما، وهو ما ينطبق على وضعيه سيف الجزيري مع النادي الإفريقي التونسي.


أرقام سيف الجزيري مع الزمالك 


وشارك سيف الجزيري مع نادي الزمالك في 12 مباراة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل هدف وصنع آخر.


وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيف الدين الجزيري 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

فيفا الزمالك نادي الزمالك الأفريقي التونسي سيف الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يصل العراق لحضور افتتاح خليجي 25

رئيس جرّاحي عين شمس:إعلان أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر خلال ساعات

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

الخطيب شاهد على العقد.. عقد قران نجل نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

بعد الموافقة على الأسواق الحرة .. هل تسمح السعودية ببيع الكحول ؟

بسبب سيف الجزيري .. أول صدمة لـ الزمالك من فيفا في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ