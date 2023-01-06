بسبب سيف الجزيري .. أول صدمة لـ الزمالك من فيفا في 2023

كشف تقرير صحفي، تفاصيل حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر ضد نادي الزمالك، لصالح نادي الإفريقي التونسي.



وذكر موقع "فوت 24" التونسي، أن نادي الإفريقي التونسي، كسب نزاعه ضد نادي الزمالك، بشأن ضم اللاعب التونسي سيف الجزيري.



وأضاف الموقع، أن فيفا ألزم نادي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه مصري لصالح الإفريقي التونسي، بعد التأكد من أن سيف الجزيري، انضم إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب مقابل مبلغ مالي، وليس في صفقة انتقال حر.



وأشار الموقع، أن منحة التضامن هي نسبة 5 % من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد للاعب إلى الأندية التي مثلها اللاعب، قبل بلوغه سان الـ 23 عاما، وهو ما ينطبق على وضعيه سيف الجزيري مع النادي الإفريقي التونسي.



أرقام سيف الجزيري مع الزمالك



وشارك سيف الجزيري مع نادي الزمالك في 12 مباراة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل هدف وصنع آخر.



وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيف الدين الجزيري 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.