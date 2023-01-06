ضربة موجعة.. ليفربول يفقد نجم الفريق بسبب الإصابة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المدة المتوقعة لغياب نجم ليفربول فيرجيل فان دايك، بعد تعرضه لإصابة مؤخرا أمام برينتفورد.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "ليفربول يعلن غياب فيرجيل فان دايك عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة".

ويعاني ليفربول من عدة إصابات بين صفوفه خلال الموسم الجاري؛ حيث يغيب جوردن هندرسون عن خط وسط الفريق، بالإضافة إلى ديوجو جوتا الذي تعرض لإصابة قوية مع بداية الموسم ولم يعد حتى الآن.

ويلاقي ليفربول نظيره وولفرهامبتون، في تمام العاشرة من مساءًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022 - 2023.