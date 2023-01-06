عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ فورد كوجا

صدى البلد

تأتي السيارة الرياضية العائلية فورد كوجا بتصميم عصري مميز وباقة من أقوى وسائل الأمن والسلامة وانظمة مساعدة السائق، وتعتبر من بين أبرز إصدارات العلامة التجارية الأمريكية المرشحة للاستيراد من الخارج.

بداية من 50 ألف ريال .. 5 سيارات سيدان وهاتشباك في السعودية

للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية للسيارة أودي A6

فورد كوجا

قيمة الوديعة البنكية لسيارة فورد كوجا بداية بموديل 2023 حتى 2019:

سيارة فورد كوجا موديل 2023 بقيمة قدرها 8,852 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 24,235 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2022 بقيمة قدرها 6,404 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 22,743 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2021 بقيمة قدرها 4,711 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 16,728 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2020 بقيمة قدرها 5,229 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 18,568 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2019 بقيمة قدرها 3,634 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 12,904 دولار (بدون اتفاقيات دولية(

فورد كوجا

يتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم. 

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

فورد كوجا فورد كوجا الوديعة البنكية السيارة الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

قرار عاجل من النائب العام ضد ياسر قريش صاحب شائعة صندوق الزواج

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

لا داعي للتمثيل | نجم بيراميدز يثير الجدل برسالة غامضة

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

موضوعات متعلقة

بداية من 50 ألف ريال .. 5 سيارات سيدان وهاتشباك في السعودية

أشهر 5 سيارات سيدان للشراء من الكويت .. صور

مرسيدس تستثمر مليار دولار في شبكة شحن السيارات الكهربائية الجديدة

قيمة الوديعة البنكية لأبرز سيارات هيونداي المرشحة للاستيراد من الخارج

للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية للسيارة أودي A6

بيجو تكشف عن سيارة أنسبشن الكهربائية بتكنولوجيا المستقبل

مرسيدس تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة دفع رباعي بسبب أعطال

تويوتا تكشف عن الجيل الجديد من أنوفا موديل 2023 | صور

ترشيحاتنا

ثروة وممثلة شهيرة .. القطة أوليفيا تصنف ثالث أغنى حيوان عالميًا

لا تظنوا تلاعبكم شطارة| خطيب الأزهر للتجار الجشعين : احذروا من غضبة الله

مصطفى بكري: صندوق دعم الأسرة لن يتعدى مئات الجنيهات.. فيديو

شوط أول سلبي بين العراق وعمان في كأس الخليج العربي

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الحب في الإسلام .. علي جمعة يكشف عن 3 منازل لأعلى مظاهر الإيمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

فيديو

كحول وعقاقير.. مفاجآت عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا

تضخمت شفتيها .. سر صورة اللبنانية نور بوجه مشوه

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ