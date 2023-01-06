للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ فورد كوجا

تأتي السيارة الرياضية العائلية فورد كوجا بتصميم عصري مميز وباقة من أقوى وسائل الأمن والسلامة وانظمة مساعدة السائق، وتعتبر من بين أبرز إصدارات العلامة التجارية الأمريكية المرشحة للاستيراد من الخارج.

فورد كوجا

قيمة الوديعة البنكية لسيارة فورد كوجا بداية بموديل 2023 حتى 2019:

سيارة فورد كوجا موديل 2023 بقيمة قدرها 8,852 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 24,235 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2022 بقيمة قدرها 6,404 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 22,743 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2021 بقيمة قدرها 4,711 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 16,728 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2020 بقيمة قدرها 5,229 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 18,568 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة فورد كوجا موديل 2019 بقيمة قدرها 3,634 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 12,904 دولار (بدون اتفاقيات دولية(

فورد كوجا

يتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.