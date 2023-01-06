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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوفد الكويتي المشارك باحتفالات خليجي 25 ينسحب من ملعب البصرة.. تفاصيل

خليجي 25 - ارشيفي
خليجي 25 - ارشيفي

 انسحب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25 المقام في البصرة بحسب ماذكرت صحيفة القبس الكويتية. 

ونقلت القبس من مصادرها أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل افتتاح خليجي 25 وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وبينت المصادر أن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل  الامير رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، حيث كان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع.

وقالت المصادر: إنه اثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي ان يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت. 

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تفاصيل حفل افتتاح بطولة خليجي 25 بالعراق

 

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