خليجي 25.. اشتباكات في منصة كبار الشخصيات بملعب البصرة|شاهد

وقعت مشادات بين عدد من الجالسين في ملعب البصرة بمنصة كبار الشخصيات، وذلك أثناء افتتاح بطولة خليجي 25 التي تشهدها العراق.

وكان الوفد الكويتي قد انسحب من حفل افتتاح خليجي 25 المقام في البصرة بحسب ماذكرت صحيفة القبس الكويتية.

ونقلت القبس من مصادرها، أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل افتتاح خليجي 25 وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وبينت المصادر أن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الامير رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، حيث كان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع.

وقالت المصادر: إنه اثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي ان يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت.