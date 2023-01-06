رونالدو يلتقي قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم 2022، على هامش مباراة النصر مع الطائي مساء اليوم الجمعة.



ونشر شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة تجمعهما وعلق قائلا "كريستيانو رونالدو مع القطري غانم المفتاح الذي قرأ آيات من القرآن الكريم في افتتاح كأس العالم 2022".



حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواجهة فريقه الجديد النصر السعودي من مدرجات ملعب مرسول بارك، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي، التي انتهت بفوز ثمين بهدفين دون رد على نظيره الطائي.