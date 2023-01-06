عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يلتقي قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم

رونالدو وغانم
رونالدو وغانم

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم 2022، على هامش مباراة النصر مع الطائي مساء اليوم الجمعة.


ونشر شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة تجمعهما وعلق قائلا "كريستيانو رونالدو مع القطري غانم المفتاح الذي قرأ آيات من القرآن الكريم في افتتاح كأس العالم 2022".


حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواجهة فريقه الجديد النصر السعودي من مدرجات ملعب مرسول بارك، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي، التي انتهت بفوز ثمين بهدفين دون رد على نظيره الطائي.

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_٢٢٤٠٤٦
IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_٢٢٤٠٤٦
النصر السعودي كريستيانو رونالدو القران الكريم كأس العالم 2022 آيات من القرآن الكريم غانم المفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

باطلة.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مشاركة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

حظه وحش في الصفقات.. تعليق مؤثر من بركات على أداء الزمالك مع فيريرا

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

رغم تقديمه للجمهور.. رونالدو قد يغيب لفترة طويلة عن مباريات النصر السعودي

عاجل.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة بعد اجتياز الكشف الطبي

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

بعد وصوله القاهرة.. من هو محمد الضاوي كريستو صفقة الأهلي الجديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من قرحة المعدة.. مشروبات مثل السحر تقضى عليها

أطعمة تقوي المناعة وتمنع الأنفلونزا.. 12 نوعا

أجرأها الأخيرة .. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

طريقة عمل الكرعين البقري بالحمص

فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

بعد فيديو الكعبة.. هلا رشدي تغني في الحرم النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ