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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيالو.. طرح أحدث أغاني المطربة اليمنية أروى

المطربة أروى
المطربة أروى

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المطربة اليمنية أروى، الجديد الذي يحمل اسم هنيالو، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها. 

أغنية هنيالو لـ المطربة اليمنية أروى، من من ألحان الموسيقار د. #طلال، كلمات: أحمد علوي، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

أحدث أعمال المطربة أروى 

كان أحدث أعمال المطربة أروى، هي أغنية تحمل عنوان «قلبي»، وطرحتها في بداية العام الماضي 2022، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

إطلالة أروى 

نشرت الفنانة اليمنية أروى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت أروى بإطلالة شتوية نالت فيها إعجاب محبيها، وعلقت على الصورة قائلة: "يوم جميل، كيف يومكم اليوم؟".

وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020.

 

ترينج أروى 

وظهرت أروى؛ داخل منزلها بإطلالة مميزة خطفت بها قلوب متابعيها مرتدية ترينج أنيقا باللون الاخضر الفاتح وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

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