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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. هلا السعيد تستعرض لياقتها البدنية فى الجيم

هلا السعيد
هلا السعيد

حرصت الفنانة هلا السعيد على مشاركة جمهورها بصور من داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هلا" وهي ترتدي طقما رياضيا، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود، وتوب مكشوف باللون الأسود، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها. 

 


الجدير بالذكر أن آخر أعمال هلا السعيد، مشاركتها فى مسلسل "يوتيرن" والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

 كما شاركت هلا السعيد فى مسلسل "المداح 2" بطولة حمادة هلال، هبة مجدى، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_٠٠٢٤٢٤
IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_٠٠٢٤٢٤
الفنانة هلا السعيد تستعرض لياقتها البدنية تدريبات في الجيم صالة الألعاب الرياضية اطلالة ملفته

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