بعد وصوله القاهرة.. من هو محمد الضاوي كريستو صفقة الأهلي الجديدة؟

وصل القاهرة، اليوم الجمعة، النجم التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي رفقة خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي تمهيداً للانتقال الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر كريستو، صورة على حسابه عبر انستجرام برفقة مرتجى أثناء استقلالهم الطائرة لبدء رحلة الحضور للقاهرة.

ومن المقرر أن يتم قيد كريستو فى القائمة الأفريقية للأهلى، بالإضافة إلى قيده بالقائمة المشاركة فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب مطلع فبراير المقبل.. فمن هو صفقة الأهلي الجديدة؟

صفقة انتقال محمد الضاوي

أكد نادي النجم الساحلي قد أكد في بيان رسمي: “انتهت المفاوضات النهائية مع النادي الأهلي المصري الذي عبر عن رغبته في انتداب اللاعب محمد الضاوي خلال فترة الانتقالات الجارية”.

وعن تفاصيل الصفقة، أضاف النجم الساحلي في بيانه: "انتقال الضاوي للأهلي مقابل مبلغ 1.250 مليون دولار على أن يطرح منه المبلغ المتبقي من انتداب اللاعب سليمان كوليبالي والذي يقدر ب910 ألف دولار".

من هو محمد الضاوي "كريستو"؟

محمد الضاوي كريستو، لاعب تونسي الجنسية ومن مواليد 2003 (يبلغ من العمر 19 عاما)، ويشغل مركز الجناح الأيمن في النجم الساحلي.

شارك الضاوي في 6 مباريات مع النجم الساحلي هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين مع الفريق الأول في الموسم الحالي.

كان كريستو ضمن القائمة الأولية لمنتخب تونس للمشاركة في كأس العالم 2022، قبل أن يتم استبعاده قبل انطلاق المونديال.

إحصائيات محمد الضاوي كريستو

لعب محمد الضاوي كريستو، 30 مباراة في جميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين، بمعدل تهديفي 1.686 هدف لكل دقيقة.

ويعد كريستو هداف الدوري التونسي الموسم الحالي بعد مرور 8 جولات حتى الآن من خلال تسجيله 5 أهداف -بدون ضربات جزاء- بجانب صناعة هدفين آخرين.

أما على مستوى المحاولات على المرمى، فقد قام كريستو خلال الموسم الحالي بمحاولتي تسديد خلال كل 90 دقيقة وهي نسبة مقبولة إلى حد كبير، خاصة أنه من خلال 16 تسديدة في الـ8 مباريات بحسب المعدل، سجل 5 أهداف وهي نسبة دقة عالية.