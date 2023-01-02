تفاصيل قيمة صفقة الضاوي مع الأهلي

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي وكرة القدم المصرية السابق عن قيمة صفقة محمد الضاوي كريستو مهاجم النجم الساحلي التونسي إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات خلال برنامجه ملعب البلدوزر:" تتكبّد خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 80 مليون جنيه نظير التعاقد مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب نادي النجم الساحلي التونسي.

الأهلي يحسم صفقة كريستو

واضاف: "الأهلي حسم جميع تفاصيل صفقة كريستو مع النجم الساحلي حيث أتفق الناديان على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 30 مليون جنيه يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم الساحلي تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

وتابع:" من المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار أي ما يقرب من 22 مليون جنيه.

كما سيحصل اللاعب على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف المواسم أي أنه سيحصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه لتصل قيمة الصفقة إلى 80 مليون جنيه .

وأتم:" سيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي حسب لائحة إتحاد الكرة المصري.