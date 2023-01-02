عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل قيمة صفقة الضاوي مع الأهلي

الضاوي كريستو
الضاوي كريستو

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي وكرة القدم المصرية السابق عن قيمة صفقة محمد الضاوي كريستو مهاجم النجم الساحلي التونسي إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات خلال برنامجه ملعب البلدوزر:" تتكبّد خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 80 مليون جنيه نظير التعاقد مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب نادي النجم الساحلي التونسي.

مفاجآت لعشاق الأحمر .. بالأسماء شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

التفاصيل الكاملة.. حقيقة ضم الأهلي نجم منتخب غانا بعد ارتباط اسمه بأوروبا

الأهلي يحسم صفقة كريستو

واضاف: "الأهلي حسم جميع تفاصيل صفقة كريستو مع النجم الساحلي حيث أتفق الناديان على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 30 مليون جنيه يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم الساحلي تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

وتابع:" من المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار أي  ما يقرب من 22 مليون جنيه.

كما سيحصل اللاعب على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف المواسم أي أنه سيحصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه  لتصل قيمة الصفقة إلى 80 مليون جنيه .

وأتم:" سيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي حسب لائحة إتحاد الكرة المصري.

الأهلى النادي الأهلي النجم الساحلي الضاوي كريستو مجدي عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1100 جنيه تاني|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

حادث تصادم مروع بالإسكندرية يثير الفزع على السوشيال ميديا

تراجع 5 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

رسوم الزواج الجديدة.. حقيقة فرض 100 جنيه لتوثيق عقود كتب الكتاب والطلاق

بعد وصوله 38 جنيهًا|الدولار ينهار إلى 25 بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة عبدالله السعيد

وعدوا فأوفوا| انخفاض أسعار السلع بنسبة 30%.. الحكومة قلبت السوق في شهر

ترشيحاتنا

مجلس النواب يناقش الترخيص للوزير المختص للبحث عن البترول بالصحراء الغربية

تفاصيل العثور على 18 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية وسط ليبيا

مدرب الصبح و مذيع آخر النهار .. ميدو يثير الجدل في الإسماعيلية

البورصة تربح 19 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 2% بمنتصف التعاملات

فستان فى الحرم؟ .. الجمهور يهاجم هاجر أحمد بسبب العمرة | شاهد

قرارات استثنائية وزيادة منتظرة.. أرقام الموازنة تكذب شائعات خفض المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده| صور أثارت الجدل لـ حسن رداد وإيمي سمير غانم

القباج تلتقى مدير إدارة الاشارة لمناقشة الإستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

شبه عارية| فنانة لبنانية شهيرة تشعل غضب الجمهور بظهور صادم ..شاهد

القماش الشفاف السبب.. فستان أصالة في رأس السنة يضعها في مأزق

فيديو

سالي شاهين: لا أقبل الخيانة.. والراجل اللي يدخل في نزوه نقوله مع السلامة

بـ وصلة رقص على المسرح..انتهاء الخلاف بين أصالة وإليسا في ليلة رأس السنة

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ