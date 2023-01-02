الأهلي راسل الفيفا للاستفسار عن موقف كهربا.. وايجولا مفاجأة الأحمر



أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن النادي الأهلي أجرى اتصالات مع مسئولي الفيفا للاستعلام عن موقف محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في المباريات، وأيضا بسبب دفع الغرامة المالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة أعلن أن كهربا لن يشارك إلا بعد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم حول موقف اللاعب من الايقاف في ظل عدم دفع الغرامة المالية حتى الآن".

وأضاف: "كهربا لن يلعب إلا بعد دفع الغرامة المالية، وهذا ما أؤكد عليه مجددا".

انتقال لاعب سموحة للاهلي

وواصل: "هناك جلسة بين محمود الخطيب ومحمد فرج عامر، رئيسي الأهلي وسموحة، وقد يتم الاتفاق على انتقال لاعب آخر من سموحة، لصفوف القلعة الحمراء بخلاف خالد عبد الفتاح، وهناك صفقة تبادلية بين الناديين ومن الاسماء المطروحة رامي ربيعة بالإضافة لزياد طارق وحسام حسن".

وأكمل: "هناك أزمة دولار في الأهلي، وهذه المشكلة قد تدفع النادي لضم لاعب أجنبي من الدوري المصري، والمرشح هو النيجيري صديق إيجولا لاعب مهاري ومميز وسيكون المفاجأة في الانتقالات".

وأردف: "حسام حسن رفض الرحيل نهائيا عن الأهلي، وفضل اللعب لمدة 6 أشهر فقط لاستعادة مستواه، وحال ظهوره بشكل جيد سيعود مجددا للأهلي".

وأضاف: "هناك حرب إعلامية ونفسية من بيراميدز ضد الأهلي، وعامر حسين كشف بنود اللائحة وأحقية لجنة المسابقات في الموافقة على نقل المباراة".