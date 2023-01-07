حبس عصابة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالمطرية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك

وكان قد ألقي رجال المباحث القبض علي تشكيل عصابى بالقاهرة لسرقتهم مشغولات ذهبية من داخل شقة بالمطرية ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم قرر بإكتشافهـــا سرقــة مشغولات ذهبية ومـبلغ مالــى ، من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل لمرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص ، مقيمون بدائرة القسم .

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم بعض من المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب "التسلق" كما أضافوا بقيامهم بإعطاء باقى المضبوطات (لأحد الاشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وأمكن تحديده وضبطه وأقر بتصرفه فى المسروقات بمعرفة (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الشرقية) وأمكن ضبطهــــا .

وبمواجهتها إعترفت بتصرفها فى المشغولات الذهبية لدى عميليها "حسنى النية" يعمل جواهرجى ومالك محل مجوهرات وأمكن ضبطهمـــا وبحوزتهما باقى المشغولات الذهبية المُستولى عليهــــا ، وبإستدعاء المجنى عليهـــا تعرفت على المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.