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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تقديمه للجمهور.. رونالدو قد يغيب لفترة طويلة عن مباريات النصر السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد عن اللعب لمباراتين بعد تسجيله لاعباً لناديه الجديد، تنفيذاً لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ما أفاد مسؤول في النادي وكالة فرانس برس اليوم الجمعة.

وتعاقد النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي" مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

لكنّ "الدون"، الذي وصلت بطاقته الدولية مساء الاربعاء، لا يزال غير مؤهل للعب مع "العالمي" لعدم تسجيله حتى الآن، وستطول مدة غيابة عن المستطيل الأخضر تنفيذاً للعقوبة.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه "البطاقة وصلت من إنجلترا مصحوبة بعقوبة الايقاف مباراتين".

وأضاف "استفسرنا وعرفنا أنها ستطبق بعد تسجيله وليس بعد التعاقد معه".

وأكّدت وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الرياضية البارزة خبر إيقاف رونالدو لمباراتين.

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في نوفمبر الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي ايفرتون الانجليزي بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في أبريل الفائت.

ولم يتمكن النصر حتى بعد ظهر الجمعة من تسجيل "صاروخ ماديرا" لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمته.

وتضم قائمة النصر 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وقال مسؤول آخر مطلع على الأمر إنّ النصر سيسجّل رونالدو "خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشارت تقارير في الإعلام المحلي أنّ الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل لناد محلي.

ويخوض الفريق الأزرق والأصفر الجمعة مباراته الأولى بعد التعاقد مع رونالدو أمام الطائي، في لقاء تم تأجيله الخميس "بسبب غزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية في إنارة الملعب".

 

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