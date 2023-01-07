محافظ مطروح: وصول الخدمات لجميع التجمعات الصحراوية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الحرص على تقديم مزيد من الخدمات لتجمع البرمة بمدينة مرسى مطروح.



وتقدم الاهالي خلال لقاء مع محافظ مطروح بطلب رصف الشارع المؤدى الى التجمع وصيانة 50 بئر مياه ورفع كفاءة محول الكهرباء وزيادة اعمدة الكهرباء وصيانة أسلاك الكهرباء الهوائية، وتركيب 30 كشاف وانشاء خزان تجميع مياه للتجمع ،وكذلك رفع كفاءة مدرسة إبراهيم الخليل وانشاء مركز شباب.

واشار محافظ مطروح الى ان القرية مدرجة لمبادرة حياه كريمة ،موجها بعمل حصر للابار الرومانية وابار النشو لصيانتها والعمل على مزيد من تحسين الخدمات للمواطنين .

محافظ مطروح



رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كلا من النائب جمال الشورى والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف والعمدة خير رئيس العمد والمشايخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.