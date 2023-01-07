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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

آسر ياسين
آسر ياسين

حرص الفنان آسر ياسين علي تهنئة الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد عبر حسابه بموقع تويتر .

و كتب آسر ياسين : عيد ميلاد مجيد ،كل عام وأخواتنا المسيحيين بخير وسلام .

يبدأ الفنان آسر ياسين، تصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس، ويشاركه بطولته عدد من نجوم الفن.

المسلسل مكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، محمود حميدة وركين سعد، معالجة درامية وسيناريو محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

كان آسر ياسين شارك مؤخرا في سلسلة "في الحب والحياة" التي عرضت عبر نتفليكس، وهي مكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة، تعكس منظور الحب في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تقع كل القصص في يوم واحد وهو عيد الحب، وذلك في 6 دول عربية مختلفة.

والفيلم الأول من السلسلة بعنوان "يوم الحداد الوطني في المكسيك"، من بطولة آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي، نورا شيشة، كتابة نورا الشيخ، وإخراج خيري بشارة.

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