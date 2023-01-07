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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحات حنان يوسف.. 8 أسباب للخرس الزوجي أبرزها البخل العاطفي

حنان يوسف
حنان يوسف

حلت الفنانة حنان يوسف، ضيفة ببرنامج " كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز للحديث عن كواليس من حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت الفنانة حنان يوسف، سبب انفصالها عن زوجها المخرج عصام السيد، مشيرة إلى أنهما وصلا لمرحلة خرس زوجي.

وقال الدكتور مصطفى محمود استشارى العلاقات الأسرية، إن البعض يتساءل حول تغير الحياة بين الزوجين للوصول إلى الخرس الزوجي والذي يفقد فيه الزوجان التواصل مع بعضهما البعض، وتتحول الحياة إلى حياة صامتة.

وأوضح أن هناك أسباباً رئيسية وراء حدوث الخرس الزوجي، وعند معرفتها على كل من الزوجين تجنبها حتى يتجنبا الفتور في علاقتهما، ويحافظان عليها بأن تكون علاقة سوية سليمة، وتتمثل الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الخرس الزوجي فيما يلي:

1- الروتين اليومي 


روتين الحياة اليومي ما بين العمل وكثرة الضغوطات وكثرة الالتزامات الحياتية يجعل هناك روتين داخل الحياة الأسرية، وينشغل الزوجان في بناء حياة سعيدة التى كانا يرغبان فيها.

2- سلب الحرية الشخصية 


وتحدث حينما يقوم أحد الزوجين بالسيطرة على الحياة الأسرية ولا يهتم بمشاركة الطرف الآخر فى القرارات والآراء، ويلقى اللوم عليه بأنه المتسبب فى الصمت الزوجى.

3- البيئة 


وقد تسبب البيئة التى منها أحد الزوجين فى انتشار وظهور المشكلة فيكون أحد الزوجين يميل إلى العزلة الاجتماعية والشخص الآخر يميل إلى الاندماج والتفاعل، وبالتالى لايجد من يشجعه على الحديث والحوار معه فتبدأ المشكلة فى الظهور.

4- المستوى الفكري والثقافي 


حينما يتقارب المستوى الفكري والثقافي بين الزوجين يزيد من فرص الحوار وتبادل الأفكار، وكلما اختلف المستوى كلما أدى إلى ظهور مشكلة الخرس الزوجى لأن وقتها سيميل الطرف الذي يريد الحديث إلى التحدث للشخص الذي يفهمه ويشجعه على الحوار.

5- تدخل الأهل والاصدقاء


ويتسبب تدخل الأهل والأصدقاء فى الحياة اليومية لظهور مشكلة الخرس الزوجي بسبب الإزعاج الذي يحدث والتدخل في شؤون الأسرة الداخلية.

6- سياسية الملفات المفتوحة


وترك المشكلات الصغيرة واستمراريتها فى الظهور وعدم التحدث فيها يتسبب فى كبر المشكلات والميل إلى الصمت الزوجى، فيجب علينا سد الثغرات وحل المشكلات الصغيرة وقت حدوثها، وهذا النهج يميل إلى تطبيقه الشعب اليابانى فى منهجية التحسين المستمر (الكايزن).

7- البخل العاطفى 


وبعض الأزواج يفكر أن التعبير عن مشاعر الحب لشريك حياته يجعله ضعيفا، وبعض الزوجات ترى أن الاستسلام هو الحل لأن لا فائدة وجدوى من الحديث مع شريك الحياة.

8- انتشار التكنولوجيا والانشغال بالجلوس على الإنترنت

 لساعات طويلة ساعد فى انتشار مشكلة الخرس الزوجي.

الفنانة حنان يوسف حنان يوسف ياسمين عز أسباب انفصالها عن زوجها برنامج كلام الناس ببرنامج كلام الناس تصريحات حنان ​​​​​​​health

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