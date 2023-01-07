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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعواتكم بالرحمة والمغفرة.. تامر حسني يوجه التعازي للفنان چورچ وسوف على وفاة نجله

جورج وسوف
جورج وسوف

قدم الفنان تامر حسني خالص التعازي للفنان چورچ وسوف على وفاة نجله وديع.

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 و طالب الفنان تامرحسني جمهوره بالدعاء  بالرحمة لوديع و بالصبر لابو وديع حيث كتب على حسابه الخاص 
“دعواتكم بالرحمه للغالي  وديع چورچ وسوف و بالصبر للفنان الأب چورچ وسوف”.

الفنان جورج وسوف

أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء امس .

جورج وسوف عبر صفحته 

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيس بوك:"المنتقل الي رحمته تعالي  متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل  الظهر يوم الأحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الأشرفية .

تابع جورج وسوف: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة".

في اول رد فعل لها بعد وفاة نجلها ؛ قامت شليمار شبلي والده الراحل وديع جورج وسوف بوضع صورتهم على حسابها على انستجرام.

وقامت والده وديع جورج وسوف بوضع صورتها مع ابنها الراحل على حسابها الخاص على انستجرام بعد ساعات من رحيله .

 

اخر ظهور ل وديع جورج وسوف:

وكان اخر ظهور ل وديع جورج وسوف برفقة والده اثناء الاحتفال يعيده ميلاده حيث كتب له كلمات مؤثرة .

وكتب وديع جورج وسوف :" عيد ميلاد سعيد يا ابي ؛ يا أعز صديق وضهري وسندي ؛ بحبك ".

 

وديع جورج وسوف مصدر طب يكشف سبب الوفاة :

كشفت مصادر طبية داخل مستشفي مار يوسف  في تصريحات صحفية ؛ عن تفاصيل اللحظات الأخيرة ل وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف .

سبب وفاة ابن جورج وسوف :

وقالت المصادر ان نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة اخري بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام  حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

وفاة ابن جورج وسوف :

توفي منذ قليل وديع جورج وسوف ؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بأحدي المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

ابن جورج وسوف في المستشفى :

 

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

 

وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة"

إليسا ونجل نيشان:

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

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چورچ وسوف الفنان المصري تامر حسني الفنان تامر حسني تامرحسنى الفنان المصري جنازة نجل جوروج وسوف

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