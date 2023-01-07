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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن الموقف النهائي للاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد ارسال اتحاد الكرة خطابا للفيفا لحسم موقف كهربا. 

 

وقال فايق خلال برنامجه جمهور الثالثة الذي يقدمه عبر قناة اون تايم سبورتس تو، إن قضية كهربا في مشاركته او عدمها لن يقرر فيها الا بقرار من الفيفا وذلك بعد إرسال اتحاد الكرة خطاب يخص اللاعب يفيد بموقفه من الإيقاف الذي طال. 

 

وأكد فايق أن، فيفا لها الحكم النهائي بعدم او إشراك اللاعب ولا يخصهم تسديد الغرامة التي أقرها الزمالك بالقانون. 

 

وأضاف فايق أن، اتحاد الكرة لا تخصه الآن موقف اللاعب من الغرامة ولكن في انتظار قرار فيفا فإذا قرر إيقافه فسيتم استمرار عدم إشراك اللاعب مع الأهلي. 

ايقاف كهربا من عدمه

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وتابع: لا يوجد من يستطيع أن يقرر مشاركة كهربا نهائياََ سوى الفيفا، فمن الممكن إصدار قرار باللعب ثم الإيقاف مرة أخرى او استمرار الإيقاف او المشاركة حتى تسديد الغرامة. 

 

وأكمل: كهربا في الأهلي ويستمر في تواجده بالمران سواء الرئيسي او التدريب منفرداََ او مع اللاعبين الاحتياطي. 

وأشار فايق إلى أن، كهربا لاعب مميز وإضافة للأهلي، ووارد ما يقع بعض اللاعبين في تلك المواقف وخاصة أنه لاعب محترف. 

الأهلى كهربا اتحاد الكرة الزمالك مرتضى منصور أون تايم سبورت ابراهيم فايق

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