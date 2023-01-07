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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد الأمريكي يضيف 223 ألف وظيفة في ديسمبر..وتراجع معدل البطالة

صدى البلد

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من توقعات المحللين خلال ديسمبر  كما تراجع معدل البطالة.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، أضاف الاقتصاد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، ومقارنة بـ256 ألف وظيفة أضافها الاقتصاد في نوفمبر .

فيما تراجع معدل البطالة بنحو 0.2% إلى 3.5% رغم توقعات استقراره عند مستويات نوفمبر .

هذا ونمت الأجور بأقل من المتوقع في مؤشر على أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنحو 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 4.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات 0.4% و5% على الترتيب.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد صدور التقرير الذي أظهر أن سوق العمل في أميركا بدأ يستقر وأن التضخم في تباطؤ.

ويعتمد الاحتياطي الفدرالي في قرارات السياسة النقدية على تقرير الوظائف بشكل كبير، ويعلق المستثمرون آمالاً على أن تسهم تلك البيانات في دفع الفدرالي لتخفيف سياسته النقدية المتشددة التي طبقها طوال العام الماضي. 

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