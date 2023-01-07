سعر جمبسوت أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا | غير متوقع

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة و مميزة كعادتها، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة باللون البينك المزين بالريش مما زاد من أناقتها.

حمل جمبسوت أنغام في أحدث ظهور لها توقيع مصممة الأزياء نادين مرعبي، وبلغ ثمن الجمبسوت 357 جنيه سترليني أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.

وأكملت أنغام إطلالتها بمجوعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها و جمالخا، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.