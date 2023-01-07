أسياخ في رجلها .. ما لا تعرفه عن مرض أمل حجازي

أعلنت الفنانة أمل حجازي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، عن تعرضها لحادث نتج عنه الإصابة في الظهر و كسر بالقدم.

كتبت أمل حجازي:"صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي اكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالضهر الحمدلله على كل شي ."

تابعت:"يلي حبييت وصلو انو الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم."



أضافت:"اذا مرض الانسان وطلبو منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته فإدا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني ..الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء ..ادعولي بالشفاء..والله يشفي كل مريض."



مرض أمل حجازي



القدم المكسورة هي إصابة في العظام، قد تتعرض لكسر في القدم أثناء حادث سيارة أو من زلة بسيطة أو سقوط، تختلف خطورة كسر القدم، يمكن أن تتراوح الكسور من شقوق صغيرة في عظامك إلى شقوق تخترق جلدك.

يعتمد علاج القدم المكسورة على الموقع الدقيق للكسر وشدته، قد تتطلب القدم المكسورة بشدة جراحة لزرع ألواح أو قضبان أو براغي في العظم المكسور للحفاظ على الوضع المناسب أثناء الشفاء.

العلاج

تختلف علاجات القدم المكسورة ، اعتمادًا على العظم المكسور وشدة الإصابة.

الأدوية

قد يُوصي طبيبك بمسكن للألم لا يحتاج إلى وصفة طبية ، مثل أسيتامينوفين (تايلينول ، وأدوية أخرى).

مُعَالَجَة

بعد أن تلتئم عظامك ، ستحتاج على الأرجح إلى إرخاء العضلات والأربطة المتيبسة في قدميك. يمكن أن يعلمك اختصاصي العلاج الطبيعي تمارين لتحسين مرونتك وقوتك.

العمليات الجراحية وغيرها

اختزال: إذا كان لديك كسر منزاح ، مما يعني أن طرفي الكسر غير محاذيين ، فقد يحتاج طبيبك إلى إعادة القطع إلى مواضعها الصحيحة - وهي عملية تسمى التخفيض. اعتمادًا على مقدار الألم والتورم الذي تعاني منه ، قد تحتاج إلى مرخٍ للعضلات أو مسكن أو حتى مخدر عام قبل هذا الإجراء.

الشلل: للشفاء ، يجب تثبيت العظم المكسور بحيث يمكن أن تتماسك نهاياته معًا مرة أخرى. في معظم الحالات ، هذا يتطلب جبيرة.

قد تحتاج كسور القدم الصغيرة فقط إلى دعامة أو حذاء أو حذاء قابل للإزالة بنعل صلب. عادةً ما يتم لصق إصبع القدم المكسور بإصبع القدم المجاور ، مع وجود قطعة من الشاش بينهما.

جراحة:في بعض الحالات ، قد يحتاج جراح العظام إلى استخدام دبابيس أو ألواح أو براغي للحفاظ على الوضع المناسب لعظامك أثناء الشفاء. يمكن إزالة هذه المواد بعد التئام الكسر إذا كانت بارزة أو مؤلمة.

المصدر: mayoclinic.