عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلد الأسود.. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في لبنان.

txt

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

txt

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة جنات

تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جلد مع بلوفر أسود لا يحمل أي نقوشات أو تظريزات مما كشف عن رشاقتها.

أكملت ليلي أحمد زاهر إطلالتها بـ أيس كاب باللون الفوشيا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

ليلي احمد زاهر إطلالات ليلى أحمد زاهر إطلالة الفنانة ليلى أحمد زاهر إطلالة ليلي أحمد زاهر اخبار ليلى أحمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

باطلة.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مشاركة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البصارة .. بأسهل الخطوات

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة جنات

بسعر مبالغ فيه.. كارديجان أحلام الملفت يثير الجدل

أمراض وكوارث صحية .. أضرار قلة شرب الماء خلال فصل الشتاء

ترشيحاتنا

بعد الزيادة الجديدة .. سعر شيري تيجو 7 في مصر |صور

من يشكو مقامه الذي أقامه الله فيه.. علي جمعة: انتبه لـ 10 حقائق

مفاجأة صادمة لعشاق آيفون .. آبل "تقتل" أرخص هواتفها

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

كريستيانو رونالدو الدليل .. خالد الغندور: برونو سافيو لعب وهو موقوف

كلمات مؤثرة فى وداعه.. ماذا يسمي جورج وسوف ابنه على الهاتف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسياخ في رجلها .. ما لا تعرفه عن مرض أمل حجازي

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

اﻟﻤﺰﻳﺪ