بالجلد الأسود.. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في لبنان.

تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جلد مع بلوفر أسود لا يحمل أي نقوشات أو تظريزات مما كشف عن رشاقتها.

أكملت ليلي أحمد زاهر إطلالتها بـ أيس كاب باللون الفوشيا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.