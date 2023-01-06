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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة جنات

جنات
جنات

يصادف اليوم 6 يناير عيد ميلاد الفنانة المغربية جنات والتي أتمت عامها الـ 36، وتعتبر من المشاهير اللاتي تخطف الأنظار بالأخص عند إحيائها الحفلات الغنائية.

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تتمتع الفنانة جنات بذوق راقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين  السهرة الراقية و التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.


تحرص جنات على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات ومشاهير الوطن العربي.


تقوم جنات بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات إضافة إلي الحقائب والأحذية التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها مما يمنحها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، تعتمد جنات على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الهادئة والتي تبرز جمال ملامحها
 

جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
جنات
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