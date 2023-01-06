رقم خرافي.. سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة على السوشيال ميديا

حرص الفنان محمد حماقي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،بصورا جديدة له خلال إحياء إحدى الحفلات الغنائية.

تألق محمد حماقي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون باللون الأسود مع بلوفر بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ساعة محمد حماقي

لفت حماقي الأنظار في الصور بساعة يد من البراند العالمي ROLEX، تميزت بأنها محدودة الإصدار "ميلجاوس ماد باريس" مقاس ٤٠مم اوتوماتيكية الحركة.

تحتوي الساعة على ٣١ من الأحجار الكريمة، وبلغ سعرها ٢٨،٥٠٠ دولار أمريكي، أي يقرب من 800 ألف جنيه مصري، ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا.