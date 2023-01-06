بفستان جرئ.. ميرهان حسين بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان أزرق قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وكشف عن رشاقتها.

انتعلت ميرهان حسين حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأزرق، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية،اأعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود الكيرلي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.