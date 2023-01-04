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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان غريب.. غادة عبدالرازق تثير ضجة بهذه الإطلالة |شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث إطلالاتها.

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وتألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأصفر الغامق المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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