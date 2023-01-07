الخطيب يتفوق على مرتضى.. الأهلي ينجح في حسم صفقة لاعب الاتحاد| تفاصيل

اقترب مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من حسم صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وعلم صدى البلد موافقة مسئولي الاتحاد السكندري على اننقال مروان عطية إلي صفوف النادي الأهلي وانتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة .

وفي سياق سابق دخل الأهلي والزمالك في صراع شرس للتعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، الدخول في الصفقة مجددا بعدما علم بمفاوضات الأهلي مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، والتي وصلت إلى جلسة بين الطرفين أمس الثلاثاء في الإسكندرية.

منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز علي مروان عطية

وتضمن عرض الأهلي مبلغا ماليا إضافة إلى انتقال محمد محمود لنادي الاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.