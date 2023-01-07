عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يتفوق على مرتضى.. الأهلي ينجح في حسم صفقة لاعب الاتحاد| تفاصيل

الخطيب ومرتضي منصور
الخطيب ومرتضي منصور

اقترب مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من حسم صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وعلم صدى البلد  موافقة مسئولي الاتحاد السكندري على اننقال مروان عطية إلي صفوف النادي الأهلي وانتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة .

 

وفي سياق سابق دخل الأهلي والزمالك في صراع شرس للتعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، الدخول في الصفقة مجددا بعدما علم بمفاوضات الأهلي مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، والتي وصلت إلى جلسة بين الطرفين أمس الثلاثاء في الإسكندرية.

منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز علي مروان عطية

وتضمن عرض الأهلي مبلغا ماليا إضافة إلى انتقال محمد محمود لنادي الاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد السكندري ادارة نادي الزمالك النادي الأهلي الأهلي والزمالك الأهلى الخطيب محمود الخطيب نادي الاتحاد محمد مصيلحي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتصل هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

سقوط صاحب مصنع بالقاهرة استولى على 8 مليون جنيه من راغبي الاستثمار

أبرزها إعادة مباراة الزمالك والداخلية .. 6 قرارات من مرتضى منصور

بوتين يحتفل بعيد الميلاد دون صخب في ضواحي موسكو

خليجي 25 | العراق توجه رسالة لـ ممثل أمير الكويت وتكشف عن مفاجأة

مفاجآت مدوية.. صدى البلد يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة إيقاف سافيو بعد شكوى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تقاوم الإنفلونزا خلال الشتاء.. موجودة في البيت

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

اوعى تعملها.. معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف

فيديو

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

اﻟﻤﺰﻳﺪ