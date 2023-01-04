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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو حر.. تعليق ناري من شوبير عن أزمة فيريرا والجهاز الفني للزمالك

فيريرا المدير الفني
فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الاثنين الماضي على ملعب نادي أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «مندهش جدا من هجوم بعض الإعلاميين من داخل منظومة الزمالك على البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق، ورفضه تواجد أسامه نبيه المدرب العام للفريق على الخط وإعطاء اللاعبين تعليمات خلال مباراة أسوان».

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تصرف فيريرا طبيعي لأنه المدير الفني 

وأكد أن تصرف فيريرا طبيعي ويحدث في أكبر الفرق، لافتا إلى أن فيريرا هو المدير الفني والمسؤول الأول أمام مجلس الإدارة، وبالتالي ما حدث ليس أزمة تستدعي الهجوم، «هو حر».

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ الخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق، لاعبيه بنسيان ما حدث في مباراة أسوان والتفكير فيما هو قادم، والتركيز داخل الملعب فقط، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم.

ويستعد فريق الكرة بالقلعة البيضاء، لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الخميس في السابعة مساء على ستاد القاهرة.

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