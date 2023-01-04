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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفاق نهائي.. سموحة يضم ثنائي الأهلي مقابل نجم الفريق السكندري

صدى البلد

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن استعارة حسام حسن وزياد طارق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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وقال عامر، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «هدف فيوتشر جاء بسبب تمركز دفاعي خاطئ للاعبي سموحة، وفريقنا لديه لاعبون مميزون، لكن ينقص الفريق الجانب الهجومي، أي إنهاء الهجمات».

اتفاق نهائي بين سموحة والأهلي 

وأضاف: «سموحة توصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لاستعارة حسام حسن لمدة 6 أشهر، وهناك اتفاق لاستعارة زياد طارق لمدة 18 شهرا».

وختم حديثه قائلا: «خالد عبد الفتاح سينتقل إلى الأهلي معارا مع أحقية البيع، ولو قرر الأهلي أن يشتري حسام حسن، سيشتريه بالفعل قبل نهاية الموسم».

وختم حديثه بحسم مصير أحمد حكم قائلًا: «مستمر مع سموحة لنهاية الموسم».

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