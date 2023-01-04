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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ ضخم.. القيمة الحقيقة لعقد انتقال كريستو لصفوف الأهلي

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

كشف مجدى عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق عن تكليف خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 80 مليون جنيه نظير التعاقد مع محمد الضاوي «كريستو» لاعب نادي النجم الساحلي التونسي.

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الأهلي يحسم صفقة الضاوي

وحسم الأهلي جميع تفاصيل صفقة كريستو مع النجم الساحلي، حيث اتفق الناديان على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 30 مليون جنيه يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم الساحلي تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ومن المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار أي ما يقرب من 22 مليون جنيه.

وأكد عبدالغني أن اللاعب سيحصل على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف الموسم أي أنه سيحصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه لتصل قيمة الصفقة إلى 80 مليون جنيه.

وسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي حسب لائحة اتحاد الكرة المصري.

منح اللاعبين البدلاء فرصة كافية

وتطرق عبدالغني للحديث عن توصية لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، بمنح اللاعبين البدلاء فرصة كافية خلال المباريات المقبلة بعدا كشفت المباريات الماضية عن تراجع مستوى اللاعبين الأساسيين في الفريق.

وترغب لجنة التخطيط حسب حديث مجدي عبدالغني في منح الفرصة لكلاً من، محمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمد مغربي ومحمد أشرف ورأفت خليل.

وترى لجنة التخطيط للكرة في الأهلي ، التى يترأسها محسن صالح أن الفريق يحتاج لمنح الوجوه الشابة فرصة المشاركة في المباريات لاسيما بعد تراجع مستوى الأساسيين.

الأهلى كريستو النجم الساحلي سليماني كوليبالي اتحاد الكرة المصري

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