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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص أثناء بحثه عن الآثار داخل مدفن بالقاهرة

المتهم
المتهم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار ، تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة.

 

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم .

أمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن وعُثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر ، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار القبض على شخص مباحث القاهرة وزارة الداخلية آثار اللواء محمد عبد الله

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