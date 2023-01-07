هالة أبو السعد توضح اقتراحها لأول أبليكيشن للمشروعات الصغيرة

صرحت النائبة/ هالة أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، أنها تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء أول (بنك معلومات المشروعات الصغيرة)، بهدف توفير كافة المعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة في مصر، وتوفير دراسات جدوى حول أماكن عمل المشروعات والأماكن التسويقية لها، وأنسب الأماكن لاختيار النشاط.



وأردفت وكيلة المشروعات الصغيرة، أنها اقترحت انشاء تطبيق (ابليكيشن) خاص بالمشروعات الصغيرة تحت رعاية وزارة الاتصالات يحتوى على كافة الخدمات الخاصة بإنشاء المشروع ومتطلبات السوق وكافة المعلومات والاحصائيات الحديثة عن المشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك نشرة دورية تحوي تفاصيل السوق ومتطلباته كي يبني عليه اختيار المشروع الصحيح والذي يتوافق مع العرض والطلب.

وأضافت هالة أبو السعد... أنه ورغم أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حيث تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تواجهها في مصر، والتي من ضمنها نقص المعلومات ونقص دراسات الجدوى والدراسات السوقية حول الأنشطة التي بناء عليها يتم انشاء المشروع.



حيث أن هذا القطاع الكبير يفتقد كون هناك خريطة أو استراتيجية تحدد لمن يريد القيام بإحدى أنشطته المعلومات الكافية عن كل نشاط وما متطلبات السوق بهذا الشأن وأفضل الأماكن التسويقية للمشروع وما الى ذلك من المعلومات.