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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر مخدرات لحيازته 3 كيلو حشيش بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عنصر إجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3  كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عنصر إجرامي لحيازته 3 كيلو من مخدر الحشيش، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية.

وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وذلك حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول ).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

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