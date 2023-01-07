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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام برج إيفل.. حمدي الميرغني وزوجته يخطفان الأنظار عبر إنستجرام |شاهد

حمدى واسراء
حمدى واسراء

شارك الفنان حمدى الميرغني، جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر الميرغني برفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وابنتهما أثناء قضائهما الإجازة في فرنسا أمام برج إيفل". 
 


يُذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغني فيلم "زومبي" أمام علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، هاجر أحمد، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٧_١٨١٥٥٦
امام برج ايفل الفنانة إسراء عبد الفتاح حمدي الميرغني يخطفان الانظار فيلم زومبي

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