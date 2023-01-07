عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة إجرامية سيطرت على إسرائيل .. احتجاجات ضد حكومة نتنياهو | فيديو

مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات ضد نتنياهو

تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في ساحة هبيما في تل أبيب للاحتجاج على التغييرات التي تعكف الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إدخالها على النظام القضائي، فيما قالت مصادر إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لضمان استقلال القضاء.

وانطلق المتظاهرون الإسرائيليون من الساحة في مسيرتين، واحدة باتجاه متحف إسرائيل ومسيرة شعلة ضد الحكومة، بهدف توجيه رسالة للحكومة بأنها ستواجه مقاومة من المواطنين رداً على أفعالها، التي تأتي في المقام الأول تلبية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين ينتمون إلى المتشددين الدينيين واليمين المتطرف، وهي الحكومة التي وصفتها الكثير من التقارير بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وكتب على أحد اللافتات التي حملها المتظاهرون في تل أبيب "منظمة إجرامية سيطرت على البلاد. انزل من على الأريكة، فالأمر يزداد خطورة هنا"، بينما حملت لافتات أخرى عبارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، "هذا بيتنا جميعاً"، "حكومة المستوطنين ضدي"، "مسكن لقمة عيش معاً".

وتتضمن الخطة التي قدمها وزير العدل ياريف ليفين، الأربعاء، عدة إجراءات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليص سلطة المحكمة العليا، وتعزيز سلطة السياسيين في لجنة اختيار القضاة، وإلغاء سبب المعقولية وإعادة تحديد صفة المستشارين القانونيين للوزراء.

وحمل رئيس المحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك بشدة على هذه الخطة. وقال إن الوزير ليفين قام بتجميع كافة المقترحات السيئة على مدى سنوات وتحويلها إلى سلسة لخنق الديمقراطية الإسرائيلية. ورأى ان ما يجري يعتبر "انقلاباً دستورياً لا يوجد ما هو اسوأ منه"، مضيفاً أنه "أشبه بانقلاب عسكري تشارك فيه الدبابات"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

الخارجية الفلسطينية تطالب بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة

تمرد على القانون الدولي.. فلسطين تدين إجراءات حكومة نتنياهو العقابية بحقها

وسيكون لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية عواقب على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت المحكمة الإسرائيلية العليا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية الذهاب إليها للدفاع عن حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي مع المستوطنين الإسرائيليين.

وتحذر المعارضة الإسرائيلية من أن نتنياهو يدفع بالخطة الجديدة في إطار مساعيه لوقف المحاكمة التي يمثل أمامها حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي وخيانة الأمانة.

وكجزء من الخطة الجاري العمل عليها، تدرس الحكومة تقسيم عمل المدعي العام إلى وظيفتين: مستشار قانوني حكومي ومدعي عام، ما سيسمح للحكومة بتعيين مدع عام جديد يمكنه إنهاء محاكمة نتنياهو.

إسرائيل نتنياهو تل أبيب احتجاج الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد صادم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

موضوعات متعلقة

متى يشعر الإنسان بقرب موعد وفاته؟ أسرار الأيام الأخيرة للميت

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟ حقائق لا تعرفها عن البرزخ

شكري يواصل لقاءاته المكثفة في اليوم الثاني بنيويورك.. خطوات مهمة لجذب الاستثمارات المتنوعة على أرض مصر.. المناخ والغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب أبرز الملفات

أول امرأة في التاريخ مستشارة لشيخ الأزهر لشئون الوافدين.. السيرة الذاتية

أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة.. أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم بالمؤتمر العربي الأول للمناخ

أدعية قرآنية مجربة لفك الكرب وزيادة الرزق وفتح أبواب الخيرات

كيف أتت السيدة مريم بفاكهة الصيف والشتاء رغم إغلاق 7 أبواب عليها؟.. أزهري يجيب

متى ينتهي الثلث الأخير من الليل .. اعرف توقيته وردد أفضل أدعية مستجابة

ترشيحاتنا

إصابات بالملايين.. عمرو أديب: مسلسل الصين وكورونا بيبدأ تاني

حتى لا تتعرض للغرامة.. ما الشهادات المسموح بكسرها لشراء ذات عائد الـ25%

بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

بطل ريا وسكينة .. نقل نعيم عيسى إلى العناية المركزة

بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

ابن جورج وسوف واللا مين ؟ صورة أغضبت رواد السوشيال قبل وفاته

تفطر القلب.. حقيقة الصور المتداولة للراحل ابن جورج وسوف بالعناية المركزة

فيديو

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

شيبسي برجول الفراخ والرنجة في الأسواق المصرية.. ما القصة؟ |فيديوجراف

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ