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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ بجراحة القلب: لا يمكن سرقة الأعضاء.. العملية تحتاج لتجهيزات معقدة جدا

صدى البلد

قال الدكتور سمير عبد الله استاذ طب وجراحة القلب والصدر في القصر العيني؛ إن أهمية دور الإعلام والدراما في التوعية بأهمية التبرع كثقافة، لإنقاذ العديد من المرضى الذين استنفذوا كل وسائل الحياة ولم يتبقى لهم سوى زرع الأعضاء.

وأضاف سمير عبد الله خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار؛ أن كل دول العالم ومنها الدول الإسلامية يوجد بها زراعة أعضاء من متوفين.

أوضح أستاذ طب وجراحة القلب والصدر في القصر العيني؛ أنه على الرغم من تفعيل القانون الخاص بزراعة الأعضاء في مصر في مجلس الشعب ومجلس الدولة، إلا أن هناك مفاهيم مغلوطة لدى بعض أهالي المتوفين، ويجب التوعية وإدراك مدى أهمية إحياء عدد كبير من المرضى من أعضاء شخص واحد متوفي بضوابط قانونية وصحية.

وتابع أن الدول الأوروبية توصي الأشخاص بالتبرع بأعضائهم في حالة وقوع حوادث، ويكون ذلك من خلال كارنيه يحمله الشخص ويكون بموجب موافقة على التبرع بأعضائه في حال حدوث حادث وذلك دون الرجوع لأهله؛ مشيرا إلى أن هناك اعتقادات وخرافات لدى البعض بسبب الإعلام عن سرقة الأعضاء وهذا مستحيل أن يحدث لأن عمليات زرع الأعضاء تكون معقدة جدا وتحتاج لتجهيزات كبيرة.

دول العالم القلب توعية القصر العينى حادث

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