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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الوكيلة القانونية لأسرة جورج وسوف: لن نتحدث في مسألة الأخطاء الطبية حاليا

وديع نجل جورج وسوف
وديع نجل جورج وسوف

كشفت ميا مطر الوكيلة القانونية لعائلة سلطان الطرب جورج وسوف عن نية العائلة بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق   المستشفى التي أجرت العملية الجراحية لتكميم معدة الراحل  "وديع" نجل سلطان الطرب.

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وواصلت في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"الطبيب المتابع لحالة الراحل من أمهر الاطباء التي تابعت حالة الراحل ولن يتخذ أي إجراءات دون الرجوع إليه والحصول على الأدلة القاطعة ولم يدرس حتى الآن لاتخاذ موقف لأن الايام الحالية فقط للحزن".
 

مشيرة إلى أنه حتى الإنتهاء من الأمور الجنائزية ومراسم الحزن والعزاء تبقى عملية إتخاذ الإجراءات القانونية ليست ذات أولوية خلال الأيام الاخيرة، قائلة : “الوقت الآن للحزن فقط وليس للحديث عن الأخطاء الطبية ولن نتحدث في مسألة الأخطاء الطبية حاليا، وقد نتحدث فيه فيما بعد”.

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