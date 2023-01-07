صعقوه بالكهرباء .. صحفي لبناني يعلن مفاجأة في وفاة نجل جورج وسوف

كشف سعيد حريري صحفي لبناني تفاصيل وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف عقب إجراء عملية تكميم المعدة وشعوره بأعراض متعبة لديه.

وأضاف "سعيد حريري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن وديع نجل الفنان جورج وسوف خضع منذ عشر أيام لعملية تكميم المعدة ونجحت العملية بالفعل، وكان يخطط السفر إلي قطر ولكنه كان يشعر بوجع بسيط في بطنه ونصحته والدته بالقيام ببعض الفحوصات قبل السفر للاطمئنان عليه.

وتابع أنه بالفعل ذهب إلي المستشفي وقام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة حتي تبين أنه يعاني من نزيف داخلي مما استوجب ادخله فوراً لغرفة العمليات ومن ثم كان لابد من أن يتم نقل دم له.

وأشار إلى أن من بعد خروج وديع من غرفة العمليات ونقله الي العناية المركزة انخفضت مستوي دقات قلبه وكان لابد من صعقه بالكهرباء حتي تنتظم دقات القلب لطبيعتها ولكن ظل في غيبوبة حتى وفاته.