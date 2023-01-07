عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صعقوه بالكهرباء .. صحفي لبناني يعلن مفاجأة في وفاة نجل جورج وسوف

وديع نجل الفنان جورج
وديع نجل الفنان جورج وسوف

كشف سعيد حريري صحفي لبناني تفاصيل وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف عقب إجراء عملية تكميم المعدة وشعوره بأعراض متعبة لديه.

txt

خبر مفجع | نيكول سابا تنعى وديع جورج وسوف

txt

راح وديع يا أم وديع .. فيديو مؤثر لـ جورج وسوف زوجته

وأضاف "سعيد حريري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن وديع نجل الفنان جورج وسوف خضع منذ عشر أيام لعملية تكميم المعدة ونجحت العملية بالفعل، وكان يخطط السفر إلي قطر ولكنه كان يشعر بوجع بسيط في بطنه ونصحته والدته بالقيام ببعض الفحوصات قبل السفر للاطمئنان عليه.

وتابع أنه بالفعل ذهب إلي المستشفي وقام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة حتي تبين أنه يعاني من نزيف داخلي مما استوجب ادخله فوراً لغرفة العمليات ومن ثم كان لابد من أن يتم نقل دم له.

وأشار إلى أن من بعد خروج وديع من غرفة العمليات ونقله الي العناية المركزة انخفضت مستوي دقات قلبه وكان لابد من صعقه بالكهرباء حتي تنتظم دقات القلب لطبيعتها ولكن ظل في غيبوبة حتى وفاته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد حاسم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف الفرق بين أعراض فيروس كورونا والانفلونزا

إصابات بالملايين.. عمرو أديب: مسلسل الصين وكورونا بيبدأ تاني

استشاري يوضح أشياء مهمة قبل إجراء عملية تكميم المعدة .. فيديو

عمري ما عملت كدا | فنانة شهيرة على شائعة خطيرة .. فيديو

الفنانة عنبر تنهار من البكاء على الهواء مع ياسمين عز لهذا السبب.. فيديو

ياسمين عز : جدي عاش 98 عاما وزوجته كانت ترضيه في كل شيئ .. فيديو

أم شعر سايح بختها منحوس.. الفنانة عنبر تمازح ياسمين عز على الهواء

روح الفرعون لابساه .. ياسمين عز تشرح صفة مهمة في الرجل

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين

مقتل وإصابة 23 شخصًا في تصادم قطاري مترو أنفاق بـ مكسيكو سيتي |شاهد

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 : شراء أو بيع ممتلكات جديدة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

مش منزّه عن النقد| خيري رمضان : الشعراوي له آراء صادمة رفضها علماء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8 يناير 2023 .. 3 مواليد الأكثر حظا في الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

معنديش مشكلة أتجوز واحد مراته مقصّرة معاه .. أجرأ إطلالات ميسرة

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ