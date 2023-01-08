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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أعماق البحار ...هالة صدقي تشارك جمهورها هواية الغطس

صدى البلد

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هاله صدقي من أعماق البحار وعلقت قائلة: بعيد عليكم من تحت الأعماق، كل سنة وكلنا بخير وربنا يعطينا علي قد خير البحر .

يذكر أن الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي حلتا ضيفتين، على برنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمه النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

وتحدثت الفنانة "هالة صدقى"، عن الفنان "صلاح السعدنى" قائلة: "أكتر ممثل اشتغلت معاه اشتغلنا أعمال كتيرة مع بعض منها رجل في زمن العولمة ومسلسل أرابيسك".

وأضافت: "من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات في مسلسل أرابيسك، وكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".

 

صور هالة صدقي اعمال هالة صدقى الفنانة هالة صدقي

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