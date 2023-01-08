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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البابا تواضروس: زيارات الرئيس السيسي للكاتدرائية تحمل مفاجآت و30 يونيو عدلت الموازين

صدى البلد

حل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ضيفا على قناة الأولي المصرية، للحديث عن العديد من الموضوعات الهامة.

البابا تواضروس: زيارات الرئيس السيسي للكاتدرائية دائما تحمل المفاجآت

 

وقال البابا تواضروس: "الرئيس بدأ التقليد من يناير 2015 وكان تقليدا جميلا ووقتها أعلن مفاجأة إنشاء الكنيسة والمسجد في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف البابا تواضروس: “زيارة الرئيس السيسي أصبحت تحمل عنصر المفاجأة والأخبار السارة”، مؤكدا أن زيارات الرئيس السيسي للكاتدرائية دائما ما تحمل المفاجآت.

 وأردف: “قانون الأسرة للمسيحيين تم وضع بنوده منذ عدة سنوات واشتركت كل الكنائس في مناقشته، وكان فيه ممثلين”.

البابا تواضروس: نعمل على تحصين الأطفال من الأفكار الشاذة


أكد البابا تواضروس خلال الحوار، أنهم يعملون على توعية الأطفال بأفكار المثلية الجنسية حتى يعملوا أن هذه العادات مرفوضة، وأن هذا الوضع غير طبيعي وضد الكتاب المقدس، وإرادة الله من خلق آدم وحواء.

وأضاف البابا تواضروس: “نعمل على تحصين الأطفال بالتوعية من هذه الأفكار، ونفذنا برامج في الحضانات لتوعية الأطفال بالمثلية الجنسية”.

البابا تواضروس: أسس المواطنة أخذت مسافة كبيرة
 


قال البابا تواضروس: "أسس المواطنة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات أخذت مسافة كبيرة وبُعد كبير، وهذا شيء مميز والطريق ما زال طويلا.. كل يوم الوضع يتحسن ويظهر بصورة لتحقيق المواطنة الصحيحة".

وتحدث البابا تواضروس الثاني، أيضًا عن الهجمات الإرهابية التي طالت الكنائس في عدة فترات ووصفها بأنها كانت شديدة الصعوبة، مؤكدًا أن مثل هذه الهجمات لم تعتاد مصر عليها.

وأشار البابا تواضروس، الي أن الهجمات التي شهدتها الكنائس في أغسطس عام 2013 كانت الأصعب وتوالت بعدها سلسلة الاستهدافات في عامي 2016 و2017

البابا تواضروس: أمن البلاد أكثر ما كان يشغلني وقت استهداف الكنائس

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أيضًا عن الهجمات الإرهابية التي طالت الكنائس في عدة فترات ووصفها بأنها كانت شديدة الصعوبة، مؤكدًا أن مثل هذه الهجمات لم تعتد مصر عليها.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الهجمات التي شهدتها الكنائس في أغسطس عام 2013 كانت الأصعب، وتوالت بعدها سلسلة الاستهدافات في عامي 2016 و2017.

وأكد أن جل ما كان يشغل باله وقتها هو أمن البلاد، متابعا، :" كنا متأكدين من أن هذا العنف ليس من طبيعة المصريين.
 

البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين

وقال البابا تواضروس خلال حواره: “مصر شهدت أحداثًا كبيرة منذ 2011 حتى 2013، واستقرت الأمور عقب ذلك”.

وأضاف البابا تواضروس: “ثورة 30 يونيو عام 2013 عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين”.

وأردف: “تم اختيار رئيس للبلاد في يونيو عام 2012 ، وكان المصريون يعيشون في قلق جراء التغيرات للأسوأ وعدم الاستقرار”، مبينًا أنه تم اختياره للقداسة خلال شهر نوفمبر في عمق الأحداث الجارية".
 

البابا تواضروس: المصريون كانوا حاطين إديهم على قلبهم قبل 30 يونيو
 

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المصريين قبل ثورة 30 يونيو كانوا متخوفين من المستقبل.

وتابع البابا تواضروس خلال حواره بالقناة الأولي المصرية: "كل المصريين كانوا حاطين إديهم على قلبهم ومع مرور الوقت اتضح أن مش دي مصر وأن مصر بتتسرق وتتغير للأسوأ.

وأوضح، البابا تواضروس: "خلال هذه الفترة لم يكن بها شيء مستقر.. مفيش شيء كان مستقرا والوزير يقعد في وزارته أسابيع ويمشي، وصورة مصر أمام العالم بقت مش كويسة وأحداث كثيرة".

https://youtu.be/Ov0ODZ-Gu04

العاصمة الادارية البابا تواضروس زيارات الرئيس السيسي الحقوق والواجبات بطريرك الكرازة المرقسية

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