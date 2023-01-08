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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

فريق اسوان
فريق اسوان

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحل نادي الإسماعيلي ضيفا علي حرس الحدود في افتتاح منافسات الأحد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء . 

ويسعي نادي الإسماعيلي تحت قيادة أحمد حسام ميدو لتحقيق الفوز الأول للمدرب الجديد لاكتساب ثقة الجماهير التي تنتظر الثلاث نقاط وتحسين ترتيب الفريق في الدوري المصري . 

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ويلعب نادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي أمام البنك الأهلي في نفس التوقيت وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 2 

ويدخل نادي أسوان المواجهة بطموحات عالية بعد الفوز علي الزمالك الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث يسعي أبناء زهرة الجنوب لمواصلة المسيرة للوصول إلي المربع الذهبي . 

ويواجه فريق سموحة منافسه فاركو في تمام الساعة السابعة مساء وفي نفس التوقيت يلعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب .


الدوري المصري


حرس الحدود VS الإسماعيلي – الساعة 2:45 عصرا - قناة on time sport

البنك الأهلي  VS أسوان – الساعة 2:45 عصرا - قناة 2 on time sport                

سموحة VS فاركو – الساعة 7 مساء - قناة on time sport                      

طلائع الجيش VS المقاولون العرب – الساعة 7 مساء  - قناة 2 on time sport     

الدوري المصري الاسماعيلي أسوان سموحة فاركو

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