مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحل نادي الإسماعيلي ضيفا علي حرس الحدود في افتتاح منافسات الأحد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء .

ويسعي نادي الإسماعيلي تحت قيادة أحمد حسام ميدو لتحقيق الفوز الأول للمدرب الجديد لاكتساب ثقة الجماهير التي تنتظر الثلاث نقاط وتحسين ترتيب الفريق في الدوري المصري .

ويلعب نادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي أمام البنك الأهلي في نفس التوقيت وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 2

ويدخل نادي أسوان المواجهة بطموحات عالية بعد الفوز علي الزمالك الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث يسعي أبناء زهرة الجنوب لمواصلة المسيرة للوصول إلي المربع الذهبي .

ويواجه فريق سموحة منافسه فاركو في تمام الساعة السابعة مساء وفي نفس التوقيت يلعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب .



الدوري المصري



حرس الحدود VS الإسماعيلي – الساعة 2:45 عصرا - قناة on time sport

البنك الأهلي VS أسوان – الساعة 2:45 عصرا - قناة 2 on time sport

سموحة VS فاركو – الساعة 7 مساء - قناة on time sport

طلائع الجيش VS المقاولون العرب – الساعة 7 مساء - قناة 2 on time sport