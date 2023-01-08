تفاصيل صلاحيات إسماعيل يوسف في جهاز الزمالك وسبب رحيل أسامة نبيه

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن صلاحيات إسماعيل يوسف المدرب العام لنادي الزمالك في الجهاز الفني للبرتغالي فيريرا.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»: إسماعيل يوسف متواجد مع الجهاز الفني لنادي الزمالك بموافقة فيريرا وبرغبته بعد عرض عدة سير ذاتيه وكان أفضلها.

وأكمل: أسامه نبيه كان يرغب في الرحيل قبل وبعد مباراة السوبر الماضية أمام النادي الأهلي بسبب عدة عروض كرجل أول في الجهاز الفني لعدد من الأندية، ولكن فضل الاستمرار مع نادي الزمالك.

وأردف: أسامة نبيه قدم تعليمات فنية للاعبين في المباراة أمام اسوان وهو ما انتقده فيريرا وبالتالي لم يستطيع الاستمرار.

وأوضح أن: صلاحيات إسماعيل يوسف حسب احتياجات فيريرا خلال الشق الفني او بين اللاعبين والمدير الفني.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا: نادي الزمالك يدعم فيريرا بشكل قوي خلال الفترة الحالية ومستمر في منصبه رغم وجود أصوات غاضبة بسبب النتائج السلبية، إلا أنه في اللحظة الحالية يلقي كل الدعم.