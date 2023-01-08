تأييد برلماني لمقترح بإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمشروعات الصغيرة.. ونواب : فكرة تدعم إزالة العقبات أمام رواد الأعمال و حمايتهم من التعثر .. وخفض البطالة أهم مزايا هذه المشروعات

هالة أبو السعد : المشروعات الصغيرة تلعب دورا هاما في مكافحة البطالة

نائب بالشيوخ : التركيز على توطين الصناعة يدعم مواجهة الأزمات العالمية

برلماني : هذا التطبيق سيعتبر خريطة إرشادية لأصحاب المشروعات



تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك معرفى للمشروعات الصغيرة.

وأوضحت “أبو السعد” أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.

وقالت: “إلا أن هذا القطاع الكبير يفتقد خريطة أو استراتيجية تحدد لمن يريد القيام بأحد أنشطته المعلومات الكافية عن كل نشاط، ومتطلبات السوق بهذا الشأن، وأفضل الأماكن التسويقية للمشروع، وما إلى ذلك من المعلومات”.

واقترحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، إنشاء بنك معرفي تحت اسم “بنك معلومات المشروعات الصغيرة”، ويهدف إلى توفير جميع المعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة في مصر، وتوفير معلومات حول المناطق الصناعية المتوفرة والمرفقة لتسهيل الاختيار، وإنعاش إنشاء المشروعات الصغيرة، وتوفير دراسات جدوى حول أماكن عمل المشروعات والأماكن التسويقية لها، وأنسب الأماكن لاختيار النشاط، ونشرة دورية تحوي تفاصيل السوق ومتطلباته كي يبني عليه اختيار المشروع الصحيح والذي يتوافق مع العرض والطلب.

وفي هذا السياق لاقت هذه الفكرة تأييد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحين أهم فوائد تطبيقها، وكيف يدعم هذا النوع من المشروعات الاقتصاد القومي.

وقد أيد النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اقتراح برلماني بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالمشروعات الصغيرة يعد بمثابة بنك معلومات لراغبي إطلاق المشروعات الصغيرة من رواد الأعمال والشباب.

خريطة إرشادية

و أكد “ سابق” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني يوضح لراغبي البدء في أنشطة المشروعات الصغيرة الصناعية والتجارية، تعد كخريطة استرشادية توضح لهم كافة التفاصيل المرتبطة بتأسيس المشروع بشكل يجدي بالنفع، علاوة على مد صاحب المشروع بكافة المعلومات والخدمات التي في حاجة لها.

و أستطرد النائب : الكثير من الشباب في بداية مشروعاتهم الخاصة تكون لديهم حالة من التشتت والخوف من فشل النشاط، لذا فإن إطلاق تطبيق إلكتروني يدعم هذه الفئة بالطبع سيسهم في نجاح المشروع وحمايته من أي نوع من التعثر بالبدايات.

ونوه البرلماني، عن الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للمشروعات الصغيرة من حوافز وتسهيلات عدة، حيث تأتي ذلك الجهود للوصول إلي أعلي معدلات التنمية ومن أهم أشكالها خفض معدلات البطالة.

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التركيز على توطين الصناعة و إحداث انتعاشة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أحد العوامل الأساسية التي تسهم في إستمرارية مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، معقبا “ زيادة الإنتاج المحلي يعني الخروج من عنق الزجاجة”.

و أضاف “ امام ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن مقترح إطلاق تطبيق إلكتروني يكون بمثابة بنك معلومات لإفادة أصحاب المشروعات، هي فكرة جيدة تسهم في إزالة التحديات والعقبات أمام العاملين بهذه المشروعات، علاوة علي كونها تعمل على إيضاح حجم هذا النوع من المشروعات.

دعم أصحاب المشروعات

كما ناشد عضو مجلس الشيوخ، بأهمية إعطاء المشروعات التي تستخدم الغاز الطبيعي في أنشطتها الإنتاجية، نوع من المزايا إلا وهو جعله بأسعار مدعمة أو بسيطة، علاوة على إضفاء إمكانية جدولة المديونيات الخاصة بفواتير السداد عن طريق البنوك، مشددا علي ضرورة عدم قطع المرافق الأساسية من الكهرباء أو الغاز وغيرها عن المشروعات المتعثرة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يمتلك العديد من الفوائد سواء كانت اقتصادية في تحقيق معدلات نمو سريعة أو فيما يخص المواطن ودعمه في توفير مصدر دخل حقيقى.