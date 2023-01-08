عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تأييد برلماني لمقترح بإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمشروعات الصغيرة.. ونواب : فكرة تدعم إزالة العقبات أمام رواد الأعمال و حمايتهم من التعثر .. وخفض البطالة أهم مزايا هذه المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

هالة أبو السعد : المشروعات الصغيرة تلعب دورا هاما في مكافحة البطالة
نائب بالشيوخ : التركيز على توطين الصناعة يدعم مواجهة الأزمات العالمية
برلماني : هذا التطبيق سيعتبر خريطة إرشادية لأصحاب المشروعات


تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك معرفى للمشروعات الصغيرة. 

وأوضحت “أبو السعد” أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.

وقالت: “إلا أن هذا القطاع الكبير يفتقد خريطة أو استراتيجية تحدد لمن يريد القيام بأحد أنشطته المعلومات الكافية عن كل نشاط، ومتطلبات السوق بهذا الشأن، وأفضل الأماكن التسويقية للمشروع، وما إلى ذلك من المعلومات”.

واقترحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، إنشاء بنك معرفي تحت اسم “بنك معلومات المشروعات الصغيرة”، ويهدف إلى توفير جميع المعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة في مصر، وتوفير معلومات حول المناطق الصناعية المتوفرة والمرفقة لتسهيل الاختيار، وإنعاش إنشاء المشروعات الصغيرة، وتوفير دراسات جدوى حول أماكن عمل المشروعات والأماكن التسويقية لها، وأنسب الأماكن لاختيار النشاط، ونشرة دورية تحوي تفاصيل السوق ومتطلباته كي يبني عليه اختيار المشروع الصحيح والذي يتوافق مع العرض والطلب.

وفي هذا السياق لاقت هذه الفكرة تأييد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحين أهم فوائد تطبيقها، وكيف يدعم هذا النوع من المشروعات الاقتصاد القومي.

وقد أيد النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اقتراح برلماني بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالمشروعات الصغيرة يعد بمثابة بنك معلومات لراغبي إطلاق المشروعات الصغيرة من رواد الأعمال والشباب.

خريطة إرشادية 

و أكد “ سابق” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني يوضح لراغبي البدء في أنشطة المشروعات الصغيرة الصناعية والتجارية، تعد كخريطة استرشادية توضح لهم كافة التفاصيل المرتبطة بتأسيس المشروع بشكل يجدي بالنفع، علاوة على مد صاحب المشروع بكافة المعلومات والخدمات التي في حاجة لها.

و أستطرد النائب : الكثير من الشباب في بداية مشروعاتهم الخاصة تكون لديهم حالة من التشتت والخوف من فشل النشاط، لذا فإن إطلاق تطبيق إلكتروني يدعم هذه الفئة بالطبع سيسهم في نجاح المشروع وحمايته من أي نوع من التعثر بالبدايات.

ونوه البرلماني، عن الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للمشروعات الصغيرة من حوافز وتسهيلات عدة، حيث تأتي ذلك الجهود للوصول إلي أعلي معدلات التنمية ومن أهم أشكالها خفض معدلات البطالة.

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التركيز على توطين الصناعة و إحداث انتعاشة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أحد العوامل الأساسية التي تسهم في إستمرارية مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، معقبا “ زيادة الإنتاج المحلي يعني الخروج من عنق الزجاجة”.

و أضاف “  امام ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن مقترح إطلاق تطبيق إلكتروني يكون بمثابة بنك معلومات لإفادة أصحاب المشروعات، هي فكرة جيدة تسهم في إزالة التحديات والعقبات أمام العاملين بهذه المشروعات، علاوة علي كونها تعمل على إيضاح حجم هذا النوع من المشروعات.

دعم أصحاب المشروعات 

كما ناشد عضو مجلس الشيوخ، بأهمية إعطاء المشروعات التي تستخدم الغاز الطبيعي في أنشطتها الإنتاجية، نوع من المزايا إلا وهو جعله بأسعار مدعمة أو بسيطة، علاوة على إضفاء إمكانية جدولة المديونيات الخاصة بفواتير السداد عن طريق البنوك، مشددا علي ضرورة عدم قطع المرافق الأساسية من الكهرباء أو الغاز وغيرها عن المشروعات المتعثرة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يمتلك العديد من الفوائد سواء كانت اقتصادية في تحقيق معدلات نمو سريعة أو فيما يخص المواطن ودعمه في توفير مصدر دخل حقيقى.

اقتراح برغبة بنك معرفى للمشروعات الصغيرة القطاع الإنتاجي مكافحة البطالة المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انضرب في مقتل.. حكاية الدولار في السوق السوداء من الفخ للخسارة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ليلة حزينة في أسيوط|انهيار منزل والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مستشار وزير الدفاع الأوكراني: لا نصدق وعود روسيا بشأن السلام.. فيديو

تحدث مرة في القرن.. أستراليا تشهد أسوأ فيضانات بتاريخها.. شاهد

لماذا أحب المصريون العائلة المقدسة حباً شديداً؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

قبل انطلاقه .. أطلع على الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

كونداليزا رايس تعود من جديد بمقال عن أوكرانيا.. وروسيا تسخر منها

في المزرعة وبالأسواق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاء بعد الولادة.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

في ذكرى وفاة موسى صبري|خلاف عنيف مع طه حسين بسبب أدب العفاريت

هبة عبد الغني تنتهى من مسلسل حكايات جروب الماميز.. صور

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ